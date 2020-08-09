Губернатор отправил письмо еще в июле, но ответа пока нет, знает уполномоченный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает Министерству экономического развития РФ позволить бизнесу получить меры поддержки в связи с COVID-19, даже если их ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не вошел в список, утвержденный Правительством РФ. Письмо главы региона было направлено руководителю ведомства Максиму Орешкину еще в середине июля, утверждает собеседник URA.RU.

По данным собеседника агентства, речь идет о поддержке предприятий, работающих в сферах, где могли претендовать на получение льгот из-за коронавируса (например, организация перевозок, выставок, предоставление бытовых услуг), но не получили их. Причиной стало то, что соответствующий ОКВЭД, на основании которого присваивается льгота, не был у них основным или не был указан вообще.

Информацию об отправке письма подтвердила URA.RU уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх: «Губернатор предложил расширить возможность получения федеральных мер поддержки для тех, кто не мог получить их по кодам ОКВЭД. Чтобы те, кто расширил коды ОКВЭД к 1 июля, могли пользоваться налоговыми отсрочками и субсидиями». По данным омбудсмена, ответ на обращение губернатора в региональное правительство пока не поступил.