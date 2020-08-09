Из-за коронавируса в Челябинске не выдают разрешения на охоту

Инфекция сорвала планы челябинских охотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вспышка коронавируса в минэкологии Челябинской области сорвала выдачу охотничьих билетов и разрешений на охоту. Эту информацию подтвердили URA.RU в ведомстве.

«Прием охотников для выдачи охотничьих билетов и разрешений на добычу охотничьих ресурсов 10 августа ограничен», — пояснили в министерстве. Сейчас в здании ведомства работают по одному-два сотрудника каждого из отделов. Остальные переведены на дистанционный режим.

Вспышка инфекции произошла в минэкологии в конце прошедшей недели: было зафиксировано 18 случаев заражения, в том числе у двоих заместителей министра. Один из них — Игорь Гилев — госпитализирован с ковидной пневмонией. Второй — Виталий Безруков — проходит лечение на дому. Один чиновник находится в реанимации, у троих болезнь протекает легко, 12 не ощущают никаких симптомов.

По данным на 10 августа в Челябинской области зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98). С начала пандемии произошло 12 803 случая заражения. Карантин продлен до 23 августа, при этом большая часть ограничений отменена. Последний «пакет» снятия запретов губернатор Алексей Текслер утвердил в прошлую пятницу.