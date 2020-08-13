В Златоусте судят авторов жалобы на коронавирусные выплаты врачам

Суд Златоуста рассматривает дела участников видеообращения от имени врачей Фото: скрин видеообращения

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мировой суд Златоуста начал рассматривать административные дела семерых участников видеообращения от имени сотрудников скорой помощи с жалобой на проблемы со стимулирующими выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса. Каждое дело будет рассмотрено отдельно в течение всего дня, сообщили URA.RU в суде.

«Уже рассмотрены три первых дела. Вынесено решение о передаче их по подсудности на мировой участок №5», — рассказали URA.RU в суде. С большой вероятностью, решения по всем остальным делам будут аналогичными.

В соцсетях 8 июня появился видеоролик, на котором люди в медицинских халатах и масках на фоне машины скорой помощи жалуются, что не получили «обещанные выплаты за особые условия труда», а на жалобы в минздрав «получили отрицательные ответы». Главврач станции скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что жалоб от сотрудников не получал, два участника видео не работают в скорой помощи, в том числе женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой.

Полиция возбудила административные дела по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.