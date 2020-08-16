Материалы по челябинскому минстрою переданы силовикам

По материалам челябинской КСП будет возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

В следственное управление СКР по Челябинской области 17 августа переданы материалы Контрольно-счетной палаты региона (КСП) по нарушениям, допущенным при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на Южном Урале. Прокуратура требует возбудить уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантом дела должен стать экс-директор одной из структур, подведомственных минстрою региона, Алексей Абаимов.

«Прокуратурой области в результате рассмотрения материалов КСП принято решение об их направлении в региональный следственный комитет, — говорится в сообщении официального telegram-канала КСП. — Надзорное ведомство усмотрело в действиях должностных лиц ОГКУ „Челябоблинвестстрой“ признаки преступной халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ), причинившей многомиллионный ущерб областному бюджету».

Речь идет о четырех ФАПах, — в Брединском, Агаповском, Октябрьском районах и Копейске. Объекты были сданы в конце 2019 года. Проверка проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. Вскрылись нарушения при расходовании средств регионального бюджета на сумму свыше 11 млн рублей. Контроль над строительством вело областное государственное казенное учреждение «Челябоблинвестрой» (ОГКУ), подведомственное минстрою. В то время ОГКУ руководил Абаимов.

Сам Абаимов уже является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе коррупционных. В материалах дел фигурируют такие объекты, как биатлонный стадион в Златоуста и олимпийский центр шорт-трека в Челябинске, оба объекта до сих пор не сданы в эксплуатацию. Абаимов находится в СИЗО и своей вины не признает.