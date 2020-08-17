17 августа 2020
16 августа 2020

В пермском фитнес-центре умер посетитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Слепой мальчик манси Тимофей Пеликов в Верхнепышминской школе-интернат имени С.А.Мартиросяна. Свердловская область, Верхняя Пышма, тренажер, велотренажер
В пермском фитнес-клубе «Легенда» во время занятий скончался посетитель Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пермском фитнес-клубе «Легенда» 18 августа скончался один из посетителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Там пояснили, что видимых признаков насильственной смерти у мужчины нет.

«В фитнес-клубе [„Легенда“] скончался мужчина. По данному факту проводится проверка. О причинах смерти пока говорить преждевременно», — пояснили URA.RU в пресс-службе краевого полицейского главка. Представители фитнес-клуба с корреспондентом URA.RU общаться отказались, сославшись на занятость из-за оформления большого количества абонементов.

Фитнес-клуб «Легенда» находится в пермском торговом центре «Радуга» на улице 1-я Красноармейская. Он входит в федеральную сеть фитнес-клубов с аналогичным названием. В период пандемии фитнес-клубы Перми были закрыты. Они возобновили свою деятельность лишь с 27 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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