В Пермском крае продлили карантин, но открыли ТРЦ и санатории

В Пермском крае режим самоизляции продлен до 11 августа, но со значительными послаблениями. Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.
«Предлагается продлить срок действия ограничений, установленных Указом [губернатора] до 11 августа», — сказала и. о. замруководителя администрации губернатора Мария Геворгян.
При этом с 27 июля могут начать работать:
- торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — кинотеатры, зоны фудкортов, аттракционов расположенные в ТЦ);
- фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);
- санаторно-курортные организации;
- архивные учреждения.
Разрешается:
- продажа товаров на продовольственных и непродовольственных ярмарках;
- проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий без зрителей;
Изменения в Указ губернатора Пермского края будут внесены сегодня.
В ходе заседания оперштаба глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в регионе «начинает исправляться». В свою очередь руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев акцентировал внимание на том, что население игнорирует средства индивидуальной защиты и не соблюдает социальную дистанцию, а многие предприниматели — санитарные требования.
В середине июля предприятия санаторно-курортной отрасли края создали петицию. Они попросили краевые власти разрешить им работать, несмотря на режим ограничений. В петиции отмечалось, что предприятия отрасли до сих пор не получили финансовой помощи и находятся в чрезвычайно сложной ситуации. Позже о возобновлении работы руководство региона попросили представители фитнес-индустрии.
Общее количество заражений коронавирусом в Пермском крае достигло 5354. За сутки вирус выявлен у 71 человека. Ежесуточный прирост больных составил 1,4%, а коэффициент распространения вируса (Rt) — 0,8 (на 23 июля — 0,9). Это один из важных показателей, который используется для принятия решений о переходе к следующему этапу снятия ограничений.