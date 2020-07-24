В Пермском крае продлили карантин, но открыли ТРЦ и санатории

Торговые центры могут начать работать с 27 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае режим самоизляции продлен до 11 августа, но со значительными послаблениями. Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Предлагается продлить срок действия ограничений, установленных Указом [губернатора] до 11 августа», — сказала и. о. замруководителя администрации губернатора Мария Геворгян.

При этом с 27 июля могут начать работать:

торговые и торгово-развлекательные центры без ограничений к площади торговых залов (исключение — кинотеатры, зоны фудкортов, аттракционов расположенные в ТЦ);

фитнес-клубы, фитнес-центры, тренажерные залы (за исключением услуг бассейнов, бань, саун);

санаторно-курортные организации;

архивные учреждения.

Разрешается:

продажа товаров на продовольственных и непродовольственных ярмарках;

проведение всероссийских официальных спортивных мероприятий без зрителей;

Изменения в Указ губернатора Пермского края будут внесены сегодня.

В ходе заседания оперштаба глава региона Дмитрий Махонин подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в регионе «начинает исправляться». В свою очередь руководитель краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев акцентировал внимание на том, что население игнорирует средства индивидуальной защиты и не соблюдает социальную дистанцию, а многие предприниматели — санитарные требования.

В середине июля предприятия санаторно-курортной отрасли края создали петицию. Они попросили краевые власти разрешить им работать, несмотря на режим ограничений. В петиции отмечалось, что предприятия отрасли до сих пор не получили финансовой помощи и находятся в чрезвычайно сложной ситуации. Позже о возобновлении работы руководство региона попросили представители фитнес-индустрии.

Общее количество заражений коронавирусом в Пермском крае достигло 5354. За сутки вирус выявлен у 71 человека. Ежесуточный прирост больных составил 1,4%, а коэффициент распространения вируса (Rt) — 0,8 (на 23 июля — 0,9). Это один из важных показателей, который используется для принятия решений о переходе к следующему этапу снятия ограничений.