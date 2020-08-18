Источник: запрет АУЕ изменит криминальный мир ХМАО

Инсайдеры считают, что сторонники движения уйдут в подполье Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Приверженцы движения «Арестантский уклад един» (деятельность организации запрещена на территории РФ) уйдут в подполье, но ожидать полного исчезновения молодежного движения не стоит. Об этом URA.RU рассказал источник в полиции ХМАО. Подобной точки зрения придерживается и отвечающий за общественную безопасность чиновник, попросивший об анонимности.

«Непонятно, кого наказывать. Если тех, кто на домах пишет „АУЕ“, то устанем ловить и доказывать мотив. Если организаторов, то организацию сообщества тоже нужно доказать. По прогнозам, и без того закрытое сообщество станет еще более закрытым», — рассказал журналисту URA.RU чиновник.

По словам сотрудника УМВД по ХМАО, официальный Ханты-Мансийск вообще открыто не признает существование проблемы АУЕ, считая это обычной молодежной преступностью (костяк организации — подростки 13-17 лет). «О влиянии культуры АУЕ говорят в основном в школах, но тоже — неофициально», — сообщил полицейский. Четверо из девяти опрошенных URA.RU учителей не знают, что такое АУЕ, а те педагоги, кто знает о движении, говорить о нем отказались.

С 17 августа по решению Верховного суда РФ движение АУЕ считается экстремисткой организацией. Теперь тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, могут на 12 лет отправить за решетку по статье «Организация экстремистского сообщества».

Ранее URA.RU писало, что банда школьников-последователей АУЕ полгода терроризировала ХМАО. Они угоняли машины, на одной из которых уехали в Тюмень, где были задержаны полицейскими.