На место начальника пермского ГИБДД нашелся претендент

Пермское краевое управление ГИБДД может возглавить Артур Гайнанов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю может стать замначальника пресс-центра МВД России Артур Гайнанов. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Гайнанов планирует из Москвы вернуться на службу в Пермь.

«Новым начальником УГИБДД [ГУ МВД России] по Пермскому краю станет Артур Гайнанов», — рассказал URA.RU инсайдер. Сообщается, что Гайнанов, который сейчас находится в отпуске, планирует перевестись на службу в Пермь.

Собеседник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что слухи о возможном назначении Гайнанова на данную должность появлялась еще несколько лет назад. Но в итоге руководителем краевого управления ГИБДД стал полковник полиции Алексей Карин, который в летом 2020 года оставил данный пост.

Связаться с Гайнановым корреспонденту URA.RU не удалось — на телефонные звонки он не ответил. В пресс-службе пермского полицейского главка информацию о переходе Гайнанова на службу в Пермь не подтвердили. «Сейчас исполняющим обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю является подполковник полиции Вячеслав Шадрин», — уточнили там.

Гайнанов возглавлял пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю до февраля 2017 года. Ранее он также работал в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.