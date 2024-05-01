Стал известен состав пермской делегации на инаугурацию Путина

В состав делегации от Пермского края, которая направится в Москву на инаугурацию избранного в марте президентом РФ Владимира Путина, войдут губернатор Дмитрий Махонин и спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой администрации.
«На инаугурацию получили приглашение губернатор Дмитрий Махонин и председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — отметил источник. Инаугурация пройдет 7 мая.
Выборы президента прошли 15-17 марта. Пермский край побил исторический рекорд по явке и по числу отданных голосов за Владимира Путина. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора, заксобрания и крайизбиркома. На момент публикации ответы не были получены.
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В состав делегации от Пермского края, которая направится в Москву на инаугурацию избранного в марте президентом РФ Владимира Путина, войдут губернатор Дмитрий Махонин и спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой администрации. «На инаугурацию получили приглашение губернатор Дмитрий Махонин и председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — отметил источник. Инаугурация пройдет 7 мая. Выборы президента прошли 15-17 марта. Пермский край побил исторический рекорд по явке и по числу отданных голосов за Владимира Путина. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора, заксобрания и крайизбиркома. На момент публикации ответы не были получены.