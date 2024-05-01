01 мая 2024

Стал известен состав пермской делегации на инаугурацию Путина

Губернатор Махонин едет в Москву на инаугурацию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отправится в Москву в компании со спикером краевого заксобрания Валерием Сухих Фото:

В состав делегации от Пермского края, которая направится в Москву на инаугурацию избранного в марте президентом РФ Владимира Путина, войдут губернатор Дмитрий Махонин и спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой администрации.

«На инаугурацию получили приглашение губернатор Дмитрий Махонин и председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — отметил источник. Инаугурация пройдет 7 мая.

Выборы президента прошли 15-17 марта. Пермский край побил исторический рекорд по явке и по числу отданных голосов за Владимира Путина. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора, заксобрания и крайизбиркома. На момент публикации ответы не были получены.

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В состав делегации от Пермского края, которая направится в Москву на инаугурацию избранного в марте президентом РФ Владимира Путина, войдут губернатор Дмитрий Махонин и спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой администрации. «На инаугурацию получили приглашение губернатор Дмитрий Махонин и председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — отметил источник. Инаугурация пройдет 7 мая. Выборы президента прошли 15-17 марта. Пермский край побил исторический рекорд по явке и по числу отданных голосов за Владимира Путина. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора, заксобрания и крайизбиркома. На момент публикации ответы не были получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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