Стал известен состав пермской делегации на инаугурацию Путина

Губернатор Махонин едет в Москву на инаугурацию

02 мая 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отправится в Москву в компании со спикером краевого заксобрания Валерием Сухих Фото: Сергей Русанов © URA.RU В состав делегации от Пермского края, которая направится в Москву на инаугурацию избранного в марте президентом РФ Владимира Путина, войдут губернатор Дмитрий Махонин и спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой администрации. «На инаугурацию получили приглашение губернатор Дмитрий Махонин и председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — отметил источник. Инаугурация пройдет 7 мая. Выборы президента прошли 15-17 марта. Пермский край побил исторический рекорд по явке и по числу отданных голосов за Владимира Путина. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора, заксобрания и крайизбиркома. На момент публикации ответы не были получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В состав делегации от Пермского края, которая направится в Москву на инаугурацию избранного в марте президентом РФ Владимира Путина, войдут губернатор Дмитрий Махонин и спикер заксобрания Валерий Сухих. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к краевой администрации. «На инаугурацию получили приглашение губернатор Дмитрий Махонин и председатель законодательного собрания Валерий Сухих», — отметил источник. Инаугурация пройдет 7 мая. Выборы президента прошли 15-17 марта. Пермский край побил исторический рекорд по явке и по числу отданных голосов за Владимира Путина. URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации губернатора, заксобрания и крайизбиркома. На момент публикации ответы не были получены.