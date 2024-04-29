Прогуляться по дну моря и полюбоваться первоцветами с горы

Топ необычных туристических мест, куда обязательно надо съездить в мае. Фото, видео

30 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Водопады, горы и не только ждут туристов весной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начало мая у большинства россиян ассоциируется в длинными выходными. А значит — первыми поездками на дачи и вылазками в лес на шашлыки. URA.RU предлагает отправиться в более интересное, при этом не продолжительное путешествие по Пермскому краю. Несколько мест, которые лучше всего увидеть именно весной — в нашем материале. Копань Копань — это рукотворный канал в Очерском городском округе. В начале XIX века для обеспечения местного завода водой решили соединить две реки Очер и Чепцу. Тысячи людей копали вручную полуторакилометровый канал глубиной 100 метров два года. Но все зря — воды в Очерском пруду стало ненамного больше. Теперь это лишь местная достопримечательность — ручей на дне канала образует несколько живописных водопадов. В жаркие летние месяцы он практический пересыхает, а как раз весной превращается в мощный поток. Поэтому насладиться зрелищем лучше всего в мае. Скалолазы могут развлечься спуском на дно каньона и подъемом по отвесной стене. Где: Очерский городской округ, около поселка Кулики Как добраться: от Очера на машине в сторону Куликов около 30 км. На дороге стоит указатель. Но здесь «легковушку» лучше оставить и пройти 2 км пешком, либо рискнуть — дорога по весне может быть размыта. P.S. Приехав в Очер не забудьте полюбоваться местным прудом, а также прудом в Поселке Павловский. На огромных водоемах можно увидеть лебедей. Ермак Май — пора первоцветов. Насладиться красотой первых цветов можно на камне Ермак около Кунгура. Не стоит их рвать, как делают многие! Цветы занесены в Красную книгу — просто наслаждайтесь. В том числе и видом со скалы, которая стоит на берегу Сылвы. Отдельное удовольствие — наблюдать с высоты за поездами, которые проходят по противоположному берегу реки. Где: Кунгурский муниципальный округ Как добраться: от Кунгура на машине через Филипповку в сторону Песчанки. Дорога проезжая круглый год для любых машин. P.S. Если приехали в Кунгур, то местная Ледяная пещера — в программе обязательна. Гуляя по городу, не забудьте своими глазами увидеть прославившегося на всю страну «Лыжника» и другие работы кунгурского кузнеца Антона Кирякова. Хохловка Архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества под отрытым небом «Хохловка» давно является одной из визитных карточек Пермского края. Его туристы со всего мира посещают круглый год. Но именно весной (в начале мая, если повезет) стоит прогуляться вокруг территории музея — по берегу Камы. Если вода еще не поднимется высоко, то вы сможете прогуляться буквально по дну Пермского моря. Скальные выступы будут оголены и не скрыты от глаз рекой. На дне, если улыбнется фортуна, можете обнаружить и доисторические природные артефакты — отпечатки растений и животных на кусках каменной породы. Где: Пермский муниципальный округ, деревня Гора Как добраться: на машине от центра Перми до «Хохловки» около 45 км. Регулярно от автовокзала ходят автобусы. P. S. В сам музей тоже непременно зайдите. Каждый день здесь проводят различные активности, так что можете подгадать поездку по дате и времени. Ориентируйтесь по соцсетям музея. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начало мая у большинства россиян ассоциируется в длинными выходными. А значит — первыми поездками на дачи и вылазками в лес на шашлыки. URA.RU предлагает отправиться в более интересное, при этом не продолжительное путешествие по Пермскому краю. Несколько мест, которые лучше всего увидеть именно весной — в нашем материале. Копань — это рукотворный канал в Очерском городском округе. В начале XIX века для обеспечения местного завода водой решили соединить две реки Очер и Чепцу. Тысячи людей копали вручную полуторакилометровый канал глубиной 100 метров два года. Но все зря — воды в Очерском пруду стало ненамного больше. Теперь это лишь местная достопримечательность — ручей на дне канала образует несколько живописных водопадов. В жаркие летние месяцы он практический пересыхает, а как раз весной превращается в мощный поток. Поэтому насладиться зрелищем лучше всего в мае. Скалолазы могут развлечься спуском на дно каньона и подъемом по отвесной стене. Где: Очерский городской округ, около поселка Кулики Как добраться: от Очера на машине в сторону Куликов около 30 км. На дороге стоит указатель. Но здесь «легковушку» лучше оставить и пройти 2 км пешком, либо рискнуть — дорога по весне может быть размыта. P.S. Приехав в Очер не забудьте полюбоваться местным прудом, а также прудом в Поселке Павловский. На огромных водоемах можно увидеть лебедей. Май — пора первоцветов. Насладиться красотой первых цветов можно на камне Ермак около Кунгура. Не стоит их рвать, как делают многие! Цветы занесены в Красную книгу — просто наслаждайтесь. В том числе и видом со скалы, которая стоит на берегу Сылвы. Отдельное удовольствие — наблюдать с высоты за поездами, которые проходят по противоположному берегу реки. Где: Кунгурский муниципальный округ Как добраться: от Кунгура на машине через Филипповку в сторону Песчанки. Дорога проезжая круглый год для любых машин. P.S. Если приехали в Кунгур, то местная Ледяная пещера — в программе обязательна. Гуляя по городу, не забудьте своими глазами увидеть прославившегося на всю страну «Лыжника» и другие работы кунгурского кузнеца Антона Кирякова. Архитектурно-этнографический музей деревянного зодчества под отрытым небом «Хохловка» давно является одной из визитных карточек Пермского края. Его туристы со всего мира посещают круглый год. Но именно весной (в начале мая, если повезет) стоит прогуляться вокруг территории музея — по берегу Камы. Если вода еще не поднимется высоко, то вы сможете прогуляться буквально по дну Пермского моря. Скальные выступы будут оголены и не скрыты от глаз рекой. На дне, если улыбнется фортуна, можете обнаружить и доисторические природные артефакты — отпечатки растений и животных на кусках каменной породы. Где: Пермский муниципальный округ, деревня Гора Как добраться: на машине от центра Перми до «Хохловки» около 45 км. Регулярно от автовокзала ходят автобусы. P. S. В сам музей тоже непременно зайдите. Каждый день здесь проводят различные активности, так что можете подгадать поездку по дате и времени. Ориентируйтесь по соцсетям музея.