В Пермском крае пенсионеру дали 6 лет за гибель ребенка в ДТП

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Отбывать наказание мужчина будет в колонии поселения Фото:

В Осинском округе Пермского края пенсионера приговорили к шести годам колонии-поселения за гибель четырехлетнего ребенка в ДТП. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

«Оглашен приговор в отношении 65-летнего жителя деревни Нижняя Чермода Осинского округа. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — указано на сайте ведомства.

ДТП произошло 19 октября 2023 года в дневное время в Бардымском округе. Ребенок находился в машине, которой управлял осужденный. Автомобиль съехал с дороги на обочину и несколько раз опрокинулся. Экспертиза установила, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали в виновным по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Приговор суда в законную силу не вступил.

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В Осинском округе Пермского края пенсионера приговорили к шести годам колонии-поселения за гибель четырехлетнего ребенка в ДТП. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону. «Оглашен приговор в отношении 65-летнего жителя деревни Нижняя Чермода Осинского округа. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — указано на сайте ведомства. ДТП произошло 19 октября 2023 года в дневное время в Бардымском округе. Ребенок находился в машине, которой управлял осужденный. Автомобиль съехал с дороги на обочину и несколько раз опрокинулся. Экспертиза установила, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали в виновным по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Приговор суда в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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