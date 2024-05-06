В Пермском крае пенсионеру дали 6 лет за гибель ребенка в ДТП

06 мая 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание мужчина будет в колонии поселения Фото: Илья Московец © URA.RU В Осинском округе Пермского края пенсионера приговорили к шести годам колонии-поселения за гибель четырехлетнего ребенка в ДТП. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону. «Оглашен приговор в отношении 65-летнего жителя деревни Нижняя Чермода Осинского округа. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — указано на сайте ведомства. ДТП произошло 19 октября 2023 года в дневное время в Бардымском округе. Ребенок находился в машине, которой управлял осужденный. Автомобиль съехал с дороги на обочину и несколько раз опрокинулся. Экспертиза установила, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали в виновным по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Приговор суда в законную силу не вступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Осинском округе Пермского края пенсионера приговорили к шести годам колонии-поселения за гибель четырехлетнего ребенка в ДТП. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону. «Оглашен приговор в отношении 65-летнего жителя деревни Нижняя Чермода Осинского округа. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — указано на сайте ведомства. ДТП произошло 19 октября 2023 года в дневное время в Бардымском округе. Ребенок находился в машине, которой управлял осужденный. Автомобиль съехал с дороги на обочину и несколько раз опрокинулся. Экспертиза установила, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину признали в виновным по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Приговор суда в законную силу не вступил.