05 мая 2024
04 мая 2024

В Перми массово раскупили женские блузки

Жительницы Перми потратили на блузки 15 млн рублей за три месяца 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Блузки стали самым покупаемым товаром из предметов одежды в столице Прикамья
Блузки стали самым покупаемым товаром из предметов одежды в столице Прикамья Фото:

В Перми спрос на блузки в первом квартале 2024 года вырос на 38%. Всего женщины потратили на этот предмет одежды примерно 15 млн рублей, указано в релизе аналитической системы «Честный знак».

«В первом квартале этого года блузки оказались самым продаваемым предметом одежды в Перми. Пермячки потратили на их покупку почти 15 млн рублей», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье». Самая дорогая импортная блузка стоила 7960 рублей, наибольшая стоимость рубашки производителя из РФ — 7752 рубля.

Вторым по популярности товаром из предметов одежды стали куртки, продажи которых подросли на 31%. Внизу списка оказались пуховики, продемонстрировав рост продаж в 24%.

Ранее прикамский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors признали одним из лучших на Международной неделе моды в Дубае. Коллекция заинтересовала принцессу из Ливии Онур Татанаки. Об этом URA.RU сообщила дизайнер бренда Елена Носик.

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В Перми спрос на блузки в первом квартале 2024 года вырос на 38%. Всего женщины потратили на этот предмет одежды примерно 15 млн рублей, указано в релизе аналитической системы «Честный знак». «В первом квартале этого года блузки оказались самым продаваемым предметом одежды в Перми. Пермячки потратили на их покупку почти 15 млн рублей», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье». Самая дорогая импортная блузка стоила 7960 рублей, наибольшая стоимость рубашки производителя из РФ — 7752 рубля. Вторым по популярности товаром из предметов одежды стали куртки, продажи которых подросли на 31%. Внизу списка оказались пуховики, продемонстрировав рост продаж в 24%. Ранее прикамский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors признали одним из лучших на Международной неделе моды в Дубае. Коллекция заинтересовала принцессу из Ливии Онур Татанаки. Об этом URA.RU сообщила дизайнер бренда Елена Носик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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