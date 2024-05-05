В Перми массово раскупили женские блузки

Жительницы Перми потратили на блузки 15 млн рублей за три месяца 2024 года

06 мая 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Блузки стали самым покупаемым товаром из предметов одежды в столице Прикамья Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми спрос на блузки в первом квартале 2024 года вырос на 38%. Всего женщины потратили на этот предмет одежды примерно 15 млн рублей, указано в релизе аналитической системы «Честный знак». «В первом квартале этого года блузки оказались самым продаваемым предметом одежды в Перми. Пермячки потратили на их покупку почти 15 млн рублей», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье». Самая дорогая импортная блузка стоила 7960 рублей, наибольшая стоимость рубашки производителя из РФ — 7752 рубля. Вторым по популярности товаром из предметов одежды стали куртки, продажи которых подросли на 31%. Внизу списка оказались пуховики, продемонстрировав рост продаж в 24%. Ранее прикамский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors признали одним из лучших на Международной неделе моды в Дубае. Коллекция заинтересовала принцессу из Ливии Онур Татанаки. Об этом URA.RU сообщила дизайнер бренда Елена Носик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми спрос на блузки в первом квартале 2024 года вырос на 38%. Всего женщины потратили на этот предмет одежды примерно 15 млн рублей, указано в релизе аналитической системы «Честный знак». «В первом квартале этого года блузки оказались самым продаваемым предметом одежды в Перми. Пермячки потратили на их покупку почти 15 млн рублей», — на данные исследования ссылается «Коммерсант-Прикамье». Самая дорогая импортная блузка стоила 7960 рублей, наибольшая стоимость рубашки производителя из РФ — 7752 рубля. Вторым по популярности товаром из предметов одежды стали куртки, продажи которых подросли на 31%. Внизу списка оказались пуховики, продемонстрировав рост продаж в 24%. Ранее прикамский бренд свадебных и вечерних платьев Neva Cors признали одним из лучших на Международной неделе моды в Дубае. Коллекция заинтересовала принцессу из Ливии Онур Татанаки. Об этом URA.RU сообщила дизайнер бренда Елена Носик.