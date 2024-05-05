В пермском ГУ МЧС отреагировали на массовое увольнение пожарных и их жалобы на условия работы

ГУ МЧС по Пермскому краю: нарушений после жалоб уволившихся пожарных не выявлено

06 мая 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Прокуратура не нашла нарушений после массового увольнения пожарных в Добрянке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В 115-й пожарной части в Добрянке (Пермский край) созданы все необходимые условия для работы, а зарплата работников индексировалась за последние годы трижды. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС, комментируя массовое увольнение пожарных, которые жаловались на условия работы. При этом в ведомстве подтвердили, что в период с января по апрель пожарно-спасательную часть покинуло сразу 17 работников. «С января по апрель в 115 пожарно-спасательной части уволились 17 работников. В ходе проведения проверки прокуратурой Добрянки нарушений соблюдения трудового законодательства, включая условия, охрану и оплату труда работников, не выявлено. Зарплата работников выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством. Индексация должностных окладов и тарифных ставок проводилась трижды: в 2020, 2022 и 2023 годах», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью. В ведомстве отмечают, что в подразделении созданы все условия для несения службы: поддерживается оптимальный температурный режим, имеются помещения для стирки и сушки боевой одежды, душевая комната. В 2023 году в здании проведен ремонт, закуплены два новых отопительных котла. Сейчас караульная служба в 115 пожарно-спасательной части организована, личный состав к действиям по тушению пожаров готов. Одновременно управлением ведется поиск кандидатов на вакантные должности. Ранее СМИ сообщили о том, что в Добрянке из пожарной части массово уволились 22 человека. Причиной для увольнения послужило недовольство низкими зарплатами и условиями труда. После этого прокуратура организовала проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 115-й пожарной части в Добрянке (Пермский край) созданы все необходимые условия для работы, а зарплата работников индексировалась за последние годы трижды. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС, комментируя массовое увольнение пожарных, которые жаловались на условия работы. При этом в ведомстве подтвердили, что в период с января по апрель пожарно-спасательную часть покинуло сразу 17 работников. «С января по апрель в 115 пожарно-спасательной части уволились 17 работников. В ходе проведения проверки прокуратурой Добрянки нарушений соблюдения трудового законодательства, включая условия, охрану и оплату труда работников, не выявлено. Зарплата работников выплачивается в размерах в соответствии с действующим законодательством. Индексация должностных окладов и тарифных ставок проводилась трижды: в 2020, 2022 и 2023 годах», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Прикамью. В ведомстве отмечают, что в подразделении созданы все условия для несения службы: поддерживается оптимальный температурный режим, имеются помещения для стирки и сушки боевой одежды, душевая комната. В 2023 году в здании проведен ремонт, закуплены два новых отопительных котла. Сейчас караульная служба в 115 пожарно-спасательной части организована, личный состав к действиям по тушению пожаров готов. Одновременно управлением ведется поиск кандидатов на вакантные должности. Ранее СМИ сообщили о том, что в Добрянке из пожарной части массово уволились 22 человека. Причиной для увольнения послужило недовольство низкими зарплатами и условиями труда. После этого прокуратура организовала проверку.