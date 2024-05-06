Пермячка спасла на пожаре пенсионера в деревне Питер

07 мая 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

В пермской деревне сгорел дом и постройки (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жительница деревни Питер (Кудымкарский округ, Пермский край) помогла пенсионеру выбраться из дома, в котором начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В деревне Питер 5 мая днем загорелся частный дом на улице Нагорная. Односельчанка заметила возгорание, забежала в дом и помогла выйти 70-летнему мужчине через дверной проем на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС. В огне сгорел дом и надворные постройки, пострадавших нет. Пожар тушили 15 спасателей и пять единиц техники, уточнили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница деревни Питер (Кудымкарский округ, Пермский край) помогла пенсионеру выбраться из дома, в котором начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В деревне Питер 5 мая днем загорелся частный дом на улице Нагорная. Односельчанка заметила возгорание, забежала в дом и помогла выйти 70-летнему мужчине через дверной проем на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС. В огне сгорел дом и надворные постройки, пострадавших нет. Пожар тушили 15 спасателей и пять единиц техники, уточнили в ведомстве.