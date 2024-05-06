Пермячка спасла на пожаре пенсионера в деревне Питер

В пермской деревне сгорел дом и постройки (архивное фото)
Жительница деревни Питер (Кудымкарский округ, Пермский край) помогла пенсионеру выбраться из дома, в котором начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В деревне Питер 5 мая днем загорелся частный дом на улице Нагорная. Односельчанка заметила возгорание, забежала в дом и помогла выйти 70-летнему мужчине через дверной проем на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС.
В огне сгорел дом и надворные постройки, пострадавших нет. Пожар тушили 15 спасателей и пять единиц техники, уточнили в ведомстве.
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