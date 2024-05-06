06 мая 2024

Пермячка спасла на пожаре пенсионера в деревне Питер

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Клипарт на тему "Пожар". Пермь , пожар, уголь, пепел, сажа, головешка
В пермской деревне сгорел дом и постройки (архивное фото) Фото:

Жительница деревни Питер (Кудымкарский округ, Пермский край) помогла пенсионеру выбраться из дома, в котором начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В деревне Питер 5 мая днем загорелся частный дом на улице Нагорная. Односельчанка заметила возгорание, забежала в дом и помогла выйти 70-летнему мужчине через дверной проем на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС.

В огне сгорел дом и надворные постройки, пострадавших нет. Пожар тушили 15 спасателей и пять единиц техники, уточнили в ведомстве.

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Жительница деревни Питер (Кудымкарский округ, Пермский край) помогла пенсионеру выбраться из дома, в котором начался пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В деревне Питер 5 мая днем загорелся частный дом на улице Нагорная. Односельчанка заметила возгорание, забежала в дом и помогла выйти 70-летнему мужчине через дверной проем на свежий воздух», — говорится в сообщении представителей МЧС. В огне сгорел дом и надворные постройки, пострадавших нет. Пожар тушили 15 спасателей и пять единиц техники, уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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