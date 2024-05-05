Рейс «Победы» не смог вылететь в Пермь из Санкт-Петербурга из-за проблем с двигателем

В Санкт-Петербурге задержали рейс авиакомпании «Победа» до Перми

06 мая 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Рейс «Победы» задержали на несколько часов из-за неисправности двигателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс авиакомпании «Победа» не смог вылететь по расписанию в Пермь из Санкт-Петербурга из-за проблем с двигателем. Командир воздушного судна сообщил об этом пассажирам сразу после посадки в самолет. «Авиакомпания „Победа“ отложила рейс ДР 1569 „Санкт-Петербург — Пермь“, который должен был вылететь 6 мая из Пулково в 00 часов 30 минут по местному времени. Уже после посадки в самолет командир воздушного судна объявил о неисправности двигателя. Пассажиры были доставлены в здание аэровокзала», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров авиарейса. Прибытие рейса в Пермь ожидается в 10:00 часов. Ранее самолет «Победы» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми. Причиной также стала техническая неисправность воздушного судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рейс авиакомпании «Победа» не смог вылететь по расписанию в Пермь из Санкт-Петербурга из-за проблем с двигателем. Командир воздушного судна сообщил об этом пассажирам сразу после посадки в самолет. «Авиакомпания „Победа“ отложила рейс ДР 1569 „Санкт-Петербург — Пермь“, который должен был вылететь 6 мая из Пулково в 00 часов 30 минут по местному времени. Уже после посадки в самолет командир воздушного судна объявил о неисправности двигателя. Пассажиры были доставлены в здание аэровокзала», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров авиарейса. Прибытие рейса в Пермь ожидается в 10:00 часов. Ранее самолет «Победы» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми. Причиной также стала техническая неисправность воздушного судна.