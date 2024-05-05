05 мая 2024
04 мая 2024

Рейс «Победы» не смог вылететь в Пермь из Санкт-Петербурга из-за проблем с двигателем

В Санкт-Петербурге задержали рейс авиакомпании «Победа» до Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Рейс «Победы» задержали на несколько часов из-за неисправности двигателя Фото:

Рейс авиакомпании «Победа» не смог вылететь по расписанию в Пермь из Санкт-Петербурга из-за проблем с двигателем. Командир воздушного судна сообщил об этом пассажирам сразу после посадки в самолет.

«Авиакомпания „Победа“ отложила рейс ДР 1569 „Санкт-Петербург — Пермь“, который должен был вылететь 6 мая из Пулково в 00 часов 30 минут по местному времени. Уже после посадки в самолет командир воздушного судна объявил о неисправности двигателя. Пассажиры были доставлены в здание аэровокзала», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров авиарейса. Прибытие рейса в Пермь ожидается в 10:00 часов.

Ранее самолет «Победы» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми. Причиной также стала техническая неисправность воздушного судна.

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Рейс авиакомпании «Победа» не смог вылететь по расписанию в Пермь из Санкт-Петербурга из-за проблем с двигателем. Командир воздушного судна сообщил об этом пассажирам сразу после посадки в самолет. «Авиакомпания „Победа“ отложила рейс ДР 1569 „Санкт-Петербург — Пермь“, который должен был вылететь 6 мая из Пулково в 00 часов 30 минут по местному времени. Уже после посадки в самолет командир воздушного судна объявил о неисправности двигателя. Пассажиры были доставлены в здание аэровокзала», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров авиарейса. Прибытие рейса в Пермь ожидается в 10:00 часов. Ранее самолет «Победы» не смог вовремя вылететь в Санкт-Петербург из Перми. Причиной также стала техническая неисправность воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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