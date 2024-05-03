Покрасить яйца по древним рецептам и послушать маэстро Гергиева

Пермь готовится к Пасхе (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В 2024 году Пасха выпала на 5 мая. В ночь на воскресенье в пермских храмах пройдут Пасхальные службы — главное состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе. Также пермяков ждут концерты, мастер-классы и ярмарки. Рассказываем, куда можно сходить.

Богослужения пройдут во всех православных храмах Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Церковь

В Свято-Троицком кафедральном соборе Перми 4 мая весь день будут освящать пасхальную снедь: куличи, яйца и др. В полночь начнется Крестный ход, а затем Пасхальное ночное богослужение. В 9 утра в воскресенье пройдет Поздняя Литургия, а в 17:00 — Великая Пасхальная вечерня.

«Хохловка»

В архитектурном музее «Хохловка» гостей ждут специальные фольклорные пасхальные программы. 2, 4, 5 мая здесь можно вместе с участниками фольклорного ансамбля покрасить яйца так, как делали это наши предки; выучить волочебную песню, чтобы поздравить с Пасхой друзей, знакомых, соседей; поиграть в пасхальные игры; сделать пасхальный пихтовый венок; поучаствовать в различных обрядах: объехать избу на кочерге и «загрести» счастье в дом, спрясть обережную «шулепную» нитку, «похоронить» клопов и тараканов.

Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева приедет в Пермь 4 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU

Филармония

Пермская краевая филармония приглашает на Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. Он состоится 4 мая в Большом концертном зале. Впервые за всю историю Пасхального фестиваля в нем примут участие артисты Большого театра — симфоническую программу представит сводный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров, отмечают в филармонии.

ДК им. Солдатова

Праздничный Пасхальный концерт в ДК им. Солдатова 6 мая даст Хор Пятницкого. Попадут туда только обладатели приглашений. Получить их можно в православных храмах Перми.

Ярмарка

«Ярмарка ручных вещиц» в дни Пасхи проходит в ТРЦ «iMall Эспланада». Свои изделия предлагают пермские ремесленники, мастера, рукодельники, художники, локальные бренды. «Будем встречать Пасху, конечно, ждать любовь, искать красоту; будем радоваться еще одной возможности встретиться, отвлечься, развлечься; будем улыбаться и обниматься; будем просто проживать эту стремительную жизнь и черпать из нее максимум положительных эмоций, вдохновение и счастье», — обещают организаторы ярмарки.