Польша раскрыла, отправит ли свои войска на Украину

Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
«Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», — заявил Косиняк-Камыш. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном направлении войск на Украину.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговоры западных политиков об отправке войск на Украину очень опасными. А министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.
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