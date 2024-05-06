Польша раскрыла, отправит ли свои войска на Украину

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша не будет высылать войска на Украину

В Польше не поддержали предложение об отправке войск на Украину Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», — заявил Косиняк-Камыш. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном направлении войск на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговоры западных политиков об отправке войск на Украину очень опасными. А министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.