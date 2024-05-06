Польша раскрыла, отправит ли свои войска на Украину

Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша не будет высылать войска на Украину
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Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, колонна, автоматчик, войска, крым, украина, строй, вежливые люди, солдат
В Польше не поддержали предложение об отправке войск на Украину Фото:

Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», — заявил Косиняк-Камыш. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном направлении войск на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговоры западных политиков об отправке войск на Украину очень опасными. А министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.

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Польша не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. «Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», — заявил Косиняк-Камыш. Так он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном направлении войск на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговоры западных политиков об отправке войск на Украину очень опасными. А министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил недоумение относительно целей подобных заявлений Макрона, подчеркнув, что они лишь усиливают напряженность в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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