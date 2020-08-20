Врачи из центров Пирогова и Бурденко срочно летят к Навальному

Анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко прибудут в пятницу в Омск по просьбе региональных врачей для проведения расширенного консилиума о лечении блогера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщили в Минздраве Омской области.
«В пятницу в Омск по приглашению региональных специалистов и просьбе близких А.Навального приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад.Н.Н.Бурденко для проведения», — пишет «Интерфакс». Состояние Навального на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое. В ведомстве уточнили, что специалисты провели телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. Там добавили, что тактика лечения и обследования согласована.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. По предварительной версии, он отравился оксибутиратом. Также некоторые наркологи допустили, что Навальный мог за несколько часов до полета принять психодислептик.
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