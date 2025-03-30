Под Константиновкой уничтожили женский украинский расчет БПЛА

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Под Константиновкой уничтожен расчет ВСУ, состоящий из девушек
Под Константиновкой уничтожен расчет ВСУ, состоящий из девушек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Константиновкой уничтожен женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили представители российских силовых структур журналистам.

«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчет БПЛА противника из числа женщин», — сообщили в силовых структурах ТАСС. По их словам, операция была проведена с использованием передовых беспилотных технологий. В рамках операции сначала был обнаружен и уничтожен ретранслятор, после чего дронами был атакован и пункт управления вместе с расчетом БПЛА.

Ранее уже были зафиксированы случаи использования российскими военными беспилотных летательных аппаратов для атак на украинских операторов БПЛА. В одном из таких инцидентов была уничтожена украинская военнослужащая, когда она пыталась вернуться в укрытие с захваченным дроном.

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Под Константиновкой уничтожен женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили представители российских силовых структур журналистам. «Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчет БПЛА противника из числа женщин», — сообщили в силовых структурах ТАСС. По их словам, операция была проведена с использованием передовых беспилотных технологий. В рамках операции сначала был обнаружен и уничтожен ретранслятор, после чего дронами был атакован и пункт управления вместе с расчетом БПЛА. Ранее уже были зафиксированы случаи использования российскими военными беспилотных летательных аппаратов для атак на украинских операторов БПЛА. В одном из таких инцидентов была уничтожена украинская военнослужащая, когда она пыталась вернуться в укрытие с захваченным дроном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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