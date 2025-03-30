Под Константиновкой уничтожили женский украинский расчет БПЛА

Под Константиновкой уничтожен женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили представители российских силовых структур журналистам.
«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчет БПЛА противника из числа женщин», — сообщили в силовых структурах ТАСС. По их словам, операция была проведена с использованием передовых беспилотных технологий. В рамках операции сначала был обнаружен и уничтожен ретранслятор, после чего дронами был атакован и пункт управления вместе с расчетом БПЛА.
Ранее уже были зафиксированы случаи использования российскими военными беспилотных летательных аппаратов для атак на украинских операторов БПЛА. В одном из таких инцидентов была уничтожена украинская военнослужащая, когда она пыталась вернуться в укрытие с захваченным дроном.
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