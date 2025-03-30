ВСУ разбили голову россиянину за незнание украинского языка

Во время оккупации курского села Казачья Локня украинские военные серьезно избили мужчину за то, что тот не знал украинский язык. Об этом рассказала супруга пострадавшего.
«Были такие (украинские военные — ред.), которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — рассказала женщина РИА Новости. Она также вспомнила, как ВСУ ставили ее и мужа на колени и стреляли по земле у колен.
В другой раз супруги шли за пайками. Тогда один из украинцев заявил, что «порезал бы на лоскуты всех оставшихся людей в селе».
Ранее СК России установил факты убийств мирных жителей в Курской области. Среди них были и жители Казачьей Локни. 29 марта глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что для полного освобождения Курской области российским войскам осталось вытеснить ВСУ из трех населенных пунктов: Олешни, Гуево и Горналя.
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