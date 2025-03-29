29 марта 2025

Стали известны подробности о состоянии искалеченной украинской модели Ковальчук

Aif.ru: искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя
© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции Дубая ранее заявили, что модель сама виновна в получении травм в результате падения
В полиции Дубая ранее заявили, что модель сама виновна в получении травм в результате падения Фото:

Искалеченная после посещения вечеринки у шейха в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после операции и в случае позитивного эффекта от лечения сможет вскоре снова начать говорить. Об этом сообщила ее подруга.

«Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавная операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели в интервью aif.ru. Однако, как подчеркивает собеседница издания, непонятно, сможет ли Ковальчук рассказать о виновных в нанесении ей травм.

Украинская модель пропала 9 марта после вечеринке у шейха в Дубае. Позже ее нашли с множественными переломами на обочине у дороги. В местной полиции заявили, что девушка упала с высоты по своей вине. Что же на самом деле произошло с Марией Ковальчук, и кто мог совершить покушение на ее жизнь — в материале URA.RU.

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Искалеченная после посещения вечеринки у шейха в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после операции и в случае позитивного эффекта от лечения сможет вскоре снова начать говорить. Об этом сообщила ее подруга. «Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавная операции прошла успешно, теперь еще две», — рассказала подруга модели в интервью aif.ru. Однако, как подчеркивает собеседница издания, непонятно, сможет ли Ковальчук рассказать о виновных в нанесении ей травм. Украинская модель пропала 9 марта после вечеринке у шейха в Дубае. Позже ее нашли с множественными переломами на обочине у дороги. В местной полиции заявили, что девушка упала с высоты по своей вине. Что же на самом деле произошло с Марией Ковальчук, и кто мог совершить покушение на ее жизнь — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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