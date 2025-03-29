29 марта 2025

Зумеры в России разлюбили TikTok и полюбили Telegram

Mediascope: подростки 12-17 лет в России массово приходят в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше пользователей переходят на платформу
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TikTok потеряла лидерскую позицию в топе самых популярных соцсетей среди российских подростков, уступив первенство Telegram. На третьей строчке рейтинга — «ВКонтакте», на четвертом — Likee. Пятерку замыкают «Одноклассники», передают аналитики Mediascope.Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«В России подростки в возрасте 12–17 лет изменили свое предпочтение к соцсетям: если в феврале 2022 года топ-5 ресурсов по среднесуточной аудитории возглавлял TikTok, то в феврале 2025 года он переместился на второе место. Рейтинг возглавил Telegram с аудиторией в 6,9 млн человек. Общее число пользователей TikTok по итогам февраля — 5,8 млн человек. У платформы „ВКонтакте“ аудитория насчитывает 5,2 млн человек. Это третье место», — на предоставленные данные ссылаются «Известия».

Согласно отчету, в феврале текущего года в соцсетях с учетом Telegram подростки проводили чуть менее половины (43%) от всего своего времени пребывания на просторах интернета. Самый востребованный контент — это распаковки товаров и лайфхаки, видео про жизнь сверстников, реакции и обзоры на фильмы или игры.

На смену лидерских позиций в топе соцсетей отчасти повлияли массовые блокировки. Так ранее на сбои в работе жаловались пользователи TikTok. О трудностях с запуском платформ сообщали и на других площадках.

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TikTok потеряла лидерскую позицию в топе самых популярных соцсетей среди российских подростков, уступив первенство Telegram. На третьей строчке рейтинга — «ВКонтакте», на четвертом — Likee. Пятерку замыкают «Одноклассники», передают аналитики Mediascope.Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «В России подростки в возрасте 12–17 лет изменили свое предпочтение к соцсетям: если в феврале 2022 года топ-5 ресурсов по среднесуточной аудитории возглавлял TikTok, то в феврале 2025 года он переместился на второе место. Рейтинг возглавил Telegram с аудиторией в 6,9 млн человек. Общее число пользователей TikTok по итогам февраля — 5,8 млн человек. У платформы „ВКонтакте“ аудитория насчитывает 5,2 млн человек. Это третье место», — на предоставленные данные ссылаются «Известия». Согласно отчету, в феврале текущего года в соцсетях с учетом Telegram подростки проводили чуть менее половины (43%) от всего своего времени пребывания на просторах интернета. Самый востребованный контент — это распаковки товаров и лайфхаки, видео про жизнь сверстников, реакции и обзоры на фильмы или игры. На смену лидерских позиций в топе соцсетей отчасти повлияли массовые блокировки. Так ранее на сбои в работе жаловались пользователи TikTok. О трудностях с запуском платформ сообщали и на других площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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