Бизнесмен предупредил о резком росте цен на маркетплейсах

Цены на товары в интернет-магазинах увеличатся быстрее, чем стоимость аналогичных продуктов в традиционных розничных точках продаж. Об этом сообщаети генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.
«До сих пор по многим категориям товары на маркетплейсах можно покупать дешевле, чем это экономически обоснованно. Это будет потихоньку исчезать», — рассказал предприниматель в беседе с «Ридусом».
Рахимбердиев подчеркнул серьезность проблемы, связанной с установлением онлайн-площадками скидок за счет продавцов без их согласия. Такие действия создают значительные трудности для селлеров, работающих на этих платформах. Кроме того, наблюдается демпинг со стороны торговцев, обладающих достаточным объемом оборотных средств или другими финансовыми ресурсами. Они могут позволить себе продажу товаров по ценам ниже себестоимости на протяжении длительного времени, что приводит к вытеснению конкурентов с рынка.
В 2024 году в стране было зафиксировано 109 случаев преступлений в сфере незаконной покупки или продажи документов и государственных наград на маркетплейсах, сообщает Генпрокуратура. Из общего числа зафиксированных случаев 48 были направлены в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения, передает RT.
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