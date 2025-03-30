Минобороны: ВСУ атаковали российские регионы шестью БПЛА

ВСУ атаковали дронами Брянскую, Белгородскую и Саратовскую области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России.
«Силы ПВО ночью уничтожили шесть украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской <...> областей, — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что в число уничтоженных дронов вошли БПЛА, сбитые над Саратовской областью.
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