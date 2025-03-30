У Трампа есть лазейка, чтобы оставаться у власти до 2037 года

Президент США Дональд Трамп может оставаться на посту президента до 2037 года, используя конституционные лазейки. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
«На самом деле, возможность для Трампа остаться на третий срок — а потенциально и на четвертый до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, — не только возможна, но и проста, благодаря вопиющей лазейке в поправке», — пишет Daily Mail. Там уточнили, что, согласно 22-й поправке к Конституции США, существует юридическая возможность обхода ограничения, которое не позволяет лицу занимать пост президента страны более двух сроков подряд.
Поправка прямо запрещает только повторное избрание президентов, уже дважды занимавших этот пост, однако не устанавливает ограничений для возвращения к власти через другие обстоятельства, такие как отставка или смерть действующего лидера. По данным таблоида, для того чтобы занять пост президента на четвертый срок, Трампу необходимо будет отказаться от президентства до выборов 2032 года и затем вступить в избирательный процесс уже как кандидат на пост вице-президента в паре с другим номинальным кандидатом, например, с действующим вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Ранее бывший советник президента США Стив Бэннон выразил мнение, что Трамп может столкнуться с угрозой тюремного заключения, если кандидат от Демократической партии одержит победу на следующих президентских выборах. Он отметил, что несмотря на восторг республиканцев после их победы на выборах, перспективы для Трампа могут быть неблагоприятными, передает RT.
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