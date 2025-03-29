Солнечное затмение было видно в некоторых регионах европейской части России сегодня днем. В ходе этого астрономического явления Луна частично закрыла солнечный диск.
Пик затмения пришелся примерно на 14:40 по мск. Наилучшие условия для наблюдения за явлением были на Кольском полуострове в Мурманской области. Лучшие кадры солнечного затмения в разных уголках России — в фоторепортаже URA.RU.
В каких городах России можно было увидеть солнечное затмение
В различных европейских районах России 29 марта можно было наблюдать солнечное затмение. В Москве затмение длилось 48 минут, тогда как в Санкт-Петербурге его продолжительность составила почти полтора часа. Наилучшие условия для наблюдения за явлением были на Кольском полуострове в Мурманской области. Там Солнце скрылось за Луной более чем на четверть.
Когда будет следующее затмение
Пускай подобные явления, как солнечные затмения, происходят ежегодно по всему миру, в определенных регионах они могут быть редкостью. Следующее затмение, видимое на территории России, произойдет не ранее 2027 года. Об этом заявил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачев.
По информации эксперта, ближайшее частичное солнечное затмение будет достаточно хорошо видно в европейской части России. Однако для наблюдения почти полного затмения жителям страны придется подождать до 1 июня 2030 года. В указанный день уникальное явление, когда Солнце примет форму кольца, можно будет наблюдать вдоль южной границы России, простирающейся от Черного и Каспийского морей до озера Байкал.
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