Сийярто: в Венгрии от РФ узнали об атаке украинских БПЛА на «Турецкий поток»

Венгрия узнала от российской стороны, что та смогла предотвратить атаку украинских беспилотников на газопровод «Турецкий поток». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру „Турецкого потока“ с территории Украины», — процитировало Сийярто РИА Новости. Таким образом инфраструктура газопровода не пострадала.
Как сообщало URA.RU, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». В связи с этим Сийярто предупредил верховного представителя ЕС по иностранным делам Каю Каллас, что Венгрия будет учитывать это при принятии решений о дальнейшей поставке помощи Киеву.
Между тем, лидер венгерского движения «Национальное согласие» Янош Мольнар-Гажо призвал наложить вето на новую помощь в области вооружений Киева. Это произошло из-за атак на «Турецкий поток» и фактических угроз энергетической безопасности государства.
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