29 марта 2025

В Британии указали Зеленскому его место после слов о Путине

Spectator: Зеленский рискует пожалеть из-за слов об уходе Путина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленского осадили за несдержанность в высказываниях
Зеленского осадили за несдержанность в высказываниях Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность в своих высказываниях относительно российского лидера Владимира Путина. При этом политик может пожалеть о произнесенных словах впоследствии, напрасно надеясь, что конфликт может закончиться с уходом главы РФ. Об этом пишет британское издание Spectator.

«Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях. При этом он может пожалеть о своих словах об уходе Путина, поскольку его преемник вряд ли откажется от территорий, но может начать перезагрузку отношений с западными странами и заключить сделку, которая бросит Киев под автобус», — указал британский журнал.

Издание напомнило, что в интервью Eurovision News Зеленский заявил, что он младше Путина. Украинский президент сказал, что нужно делать ставки на него, поскольку «перспективы лучше».

Ранее Spectator отмечал, что Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поставил свое тщеславие и гордость выше интересов страны. Именно личные эмоции украинского политика спровоцировали глобальный конфликт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность в своих высказываниях относительно российского лидера Владимира Путина. При этом политик может пожалеть о произнесенных словах впоследствии, напрасно надеясь, что конфликт может закончиться с уходом главы РФ. Об этом пишет британское издание Spectator. «Зеленскому следует быть осторожным в своих желаниях. При этом он может пожалеть о своих словах об уходе Путина, поскольку его преемник вряд ли откажется от территорий, но может начать перезагрузку отношений с западными странами и заключить сделку, которая бросит Киев под автобус», — указал британский журнал. Издание напомнило, что в интервью Eurovision News Зеленский заявил, что он младше Путина. Украинский президент сказал, что нужно делать ставки на него, поскольку «перспективы лучше». Ранее Spectator отмечал, что Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поставил свое тщеславие и гордость выше интересов страны. Именно личные эмоции украинского политика спровоцировали глобальный конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...