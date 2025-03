Почему Илон Маск «продал» соцсеть X: разбор неожиданной сделки

Соцсеть Х имеет долги на сумму 12 млрд долларов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Американский бизнесмен Илон Маск официально «продал» свою платформу Х (бывший Twitter) своему же стартапу xAI, специализирующемуся на искусственном интеллекте. Он отметил, что сделка раскроет огромный потенциал, объединив возможности xAI с огромным охватом X. Маск приобрел соцсеть за 44 млрд долларов в 2022 году. Сейчас ее стоимость оценивается в 45 млрд долларов (не учитывая 12 млрд долларов долга), в то время как стоимость xAI — 80 млрд долларов. В этом материале URA.RU проводит разбор неожиданной сделки. Маск заявил о продаже соцсети Х Маск внедрил нейросеть Grok от xAI в соцсеть Х Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Илон Маск 29 марта сообщил, что продал 100% акций компании Х своем ИИ-стартапу xAI, которая занимается развитием нейросетей. По данным Bloomberg, на платформе уже интегрирован чат-бот Grok от xAI, доступный премиум-подписчикам с конца 2023 года. ИИ-стартап Маска конкурирует с такими компаниями, как OpenAI, соучредителем которой он был до скандального раскола. По данным агентства, объединенная X и xAI компания получила название XAI Holdings, ее стоимость — более 100 млрд долларов без учета долговых обязательств. Сопровождением сделки занимался американский финансовый конгломерат Morgan Stanley. Маск продал соцсеть Х своему ИИ-стартапу Фото: Инфографика URA.RU Анализ сделки аналитиками Аналитики заявили, что интеграция Х в ИИ-стартап положительно скажется на обеих компаниях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Аналитик Wolfe Research Швета Хаджурия считает сделку позитивной для обеих компаний, отмечая, что интеграция системы дала чат-боту Grok уникальные преимущества благодаря доступу к большим объемам данных и возможности контролировать их поток. Аналогичной позиции придерживается и аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх Он добавил, что приобретение xAI может создать основу для будущих сделок с другими соцсетями, а также сигнализировать о возможных альянсах конкурентов, таких как OpenAI. Сингх также отметил, что мелкие игроки соцсетей могут начать сотрудничать с крупными поставщиками языковых моделей, учитывая высокую оценку xAI в 80 миллиардов долларов, превышающую рыночную стоимость Snap, Pinterest и Reddit. Возвращение рекламодателей По данным CNN, некоторые крупные рекламодатели, ранее отказавшиеся от сотрудничества с платформой X из-за увеличения ненавистнического контента, начали возвращаться. В частности, Amazon и Apple снова начали инвестировать в рекламные кампании социальной сети. Это позволило держателям облигаций продать свои инвестиции за миллиарды долларов по 97 центов за доллар, несмотря на высокие процентные ставки. Судьба соцсети: от Twitter до Х Соцсеть Twitter была создана в 2006 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Соцсеть Twitter была создана в марте 2006 года как исследовательский проект компании Odeo. Основатели — Джек Дорси, Биз Стоун и Эван Уильямс — хотели создать платформу для обмена короткими сообщениями. Первый твит Дорси гласил: «just setting up my twttr» (в переводе с англ. — «просто настраиваю свой твиттер»). Уже в 2007 году Twitter стал популярен во всем мире благодаря музыкальному фестивалю South by Southwes — активность в соцсети за день выросла с 20 000 до 60 000 твитов. В 2013 году компания провела IPO, привлекла 1,8 млрд долларов и внесла значительные изменения: был увеличен лимит символов до 280, запущен сервис Moments и голосовые чаты Spaces. Однако к 2020 году Twitter столкнулся с падением роста аудитории и критикой за цензуру. В ноябре 2021 года Дорси ушел с поста CEO, его сменил Параг Агравал. Маск купил Twitter за 44 млрд долларов Фото: Инфографика URA.RU В апреле 2022 года Илон Маск предложил купить Twitter за 44 млрд долларов. Месяцем ранее он купил 9,2% акций компании. После нескольких месяцев судебных разбирательств в октябре 2022 года сделка была завершена, и Маск официально стал новым владельцем социальной сети. В конце октября того же года он отменил блокировки аккаунтов, включая аккаунт президента США Дональда Трампа, и анонсировал платную подписку для верификации аккаунтов. В марте 2023 года Twitter был переименован в X и поменял логотип. Несмотря на амбициозные планы Маска, соцсеть столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и критикой после массового ухода рекламодателей на фоне антисемитского скандала с Маском. В результате он ушел с поста генерального директора, передав управление Линде Яккарино. В мае 2024 года соцсеть окончательно перешла на домен X.com, а в сентябре запустила приложение для Smart TV. Что будет с пользователями соцсети Пока неясно, как покупка отразится на пользователях социальной сети. Reuters пишет, что представители X и xAI не ответил на запросы журналистов. Как уточняет агентство, многие детали сделки неясны. Например, как руководители будут интегрированы в новую компанию. Маск купил Twitter в 2022 году Фото: Инфографика URA.RU

Американский бизнесмен Илон Маск официально «продал» свою платформу Х (бывший Twitter) своему же стартапу xAI, специализирующемуся на искусственном интеллекте. Он отметил, что сделка раскроет огромный потенциал, объединив возможности xAI с огромным охватом X. Маск приобрел соцсеть за 44 млрд долларов в 2022 году. Сейчас ее стоимость оценивается в 45 млрд долларов (не учитывая 12 млрд долларов долга), в то время как стоимость xAI — 80 млрд долларов. В этом материале URA.RU проводит разбор неожиданной сделки. Маск заявил о продаже соцсети Х Илон Маск 29 марта сообщил, что продал 100% акций компании Х своем ИИ-стартапу xAI, которая занимается развитием нейросетей. По данным Bloomberg, на платформе уже интегрирован чат-бот Grok от xAI, доступный премиум-подписчикам с конца 2023 года. ИИ-стартап Маска конкурирует с такими компаниями, как OpenAI, соучредителем которой он был до скандального раскола. По данным агентства, объединенная X и xAI компания получила название XAI Holdings, ее стоимость — более 100 млрд долларов без учета долговых обязательств. Сопровождением сделки занимался американский финансовый конгломерат Morgan Stanley. Анализ сделки аналитиками Аналитик Wolfe Research Швета Хаджурия считает сделку позитивной для обеих компаний, отмечая, что интеграция системы дала чат-боту Grok уникальные преимущества благодаря доступу к большим объемам данных и возможности контролировать их поток. Аналогичной позиции придерживается и аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх Он добавил, что приобретение xAI может создать основу для будущих сделок с другими соцсетями, а также сигнализировать о возможных альянсах конкурентов, таких как OpenAI. Сингх также отметил, что мелкие игроки соцсетей могут начать сотрудничать с крупными поставщиками языковых моделей, учитывая высокую оценку xAI в 80 миллиардов долларов, превышающую рыночную стоимость Snap, Pinterest и Reddit. Возвращение рекламодателей По данным CNN, некоторые крупные рекламодатели, ранее отказавшиеся от сотрудничества с платформой X из-за увеличения ненавистнического контента, начали возвращаться. В частности, Amazon и Apple снова начали инвестировать в рекламные кампании социальной сети. Это позволило держателям облигаций продать свои инвестиции за миллиарды долларов по 97 центов за доллар, несмотря на высокие процентные ставки. Судьба соцсети: от Twitter до Х Соцсеть Twitter была создана в марте 2006 года как исследовательский проект компании Odeo. Основатели — Джек Дорси, Биз Стоун и Эван Уильямс — хотели создать платформу для обмена короткими сообщениями. Первый твит Дорси гласил: «just setting up my twttr» (в переводе с англ. — «просто настраиваю свой твиттер») . Уже в 2007 году Twitter стал популярен во всем мире благодаря музыкальному фестивалю South by Southwes — активность в соцсети за день выросла с 20 000 до 60 000 твитов. В 2013 году компания провела IPO, привлекла 1,8 млрд долларов и внесла значительные изменения: был увеличен лимит символов до 280, запущен сервис Moments и голосовые чаты Spaces. Однако к 2020 году Twitter столкнулся с падением роста аудитории и критикой за цензуру. В ноябре 2021 года Дорси ушел с поста CEO, его сменил Параг Агравал. В апреле 2022 года Илон Маск предложил купить Twitter за 44 млрд долларов . Месяцем ранее он купил 9,2% акций компании. После нескольких месяцев судебных разбирательств в октябре 2022 года сделка была завершена, и Маск официально стал новым владельцем социальной сети. В конце октября того же года он отменил блокировки аккаунтов, включая аккаунт президента США Дональда Трампа, и анонсировал платную подписку для верификации аккаунтов. В марте 2023 года Twitter был переименован в X и поменял логотип. Несмотря на амбициозные планы Маска, соцсеть столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и критикой после массового ухода рекламодателей на фоне антисемитского скандала с Маском. В результате он ушел с поста генерального директора, передав управление Линде Яккарино. В мае 2024 года соцсеть окончательно перешла на домен X.com, а в сентябре запустила приложение для Smart TV. Что будет с пользователями соцсети Пока неясно, как покупка отразится на пользователях социальной сети. Reuters пишет, что представители X и xAI не ответил на запросы журналистов. Как уточняет агентство, многие детали сделки неясны. Например, как руководители будут интегрированы в новую компанию.