29 марта 2025

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заверил, что покинул его последним

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитан судна заверил, что не оставлял его до последнего момента
Капитан судна заверил, что не оставлял его до последнего момента Фото:

Капитан батискафа «Синдбад», который затонул у берегов Египта, заявил, что оставался на борту до конца и покинул судно последним. Об этом сообщает египетский портал Al-Masry al-Youm.

«Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри была потеряна», — цитирует сайт капитана батискафа.

По сведениям издания, мужчина неоднократно обращался к руководству с просьбами увеличить численность экипажа и провести технический осмотр батискафа. Однако, по его словам, никаких мер принято не было.

Как сообщало URA.RU ранее, началось возвращение тел граждан России, погибших из-за крушения батискафа в Хургаде. Дипломаты РФ занимаются процессом репатриации.

Происшествие случилось 27 марта. Прогулочный батискаф потерпел аварию у побережья Хургады, на борту были 45 россиян. Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей.

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Капитан батискафа «Синдбад», который затонул у берегов Египта, заявил, что оставался на борту до конца и покинул судно последним. Об этом сообщает египетский портал Al-Masry al-Youm. «Я был последним, кто покинул батискаф, когда он затонул. К тому моменту видимость внутри была потеряна», — цитирует сайт капитана батискафа. По сведениям издания, мужчина неоднократно обращался к руководству с просьбами увеличить численность экипажа и провести технический осмотр батискафа. Однако, по его словам, никаких мер принято не было. Как сообщало URA.RU ранее, началось возвращение тел граждан России, погибших из-за крушения батискафа в Хургаде. Дипломаты РФ занимаются процессом репатриации. Происшествие случилось 27 марта. Прогулочный батискаф потерпел аварию у побережья Хургады, на борту были 45 россиян. Погибли шестеро россиян, в том числе двое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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