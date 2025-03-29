29 марта 2025

Эксперт объяснил, почему доллар упал, а цены взлетели

Экономист Кульбака: курс рубля не напрямую зависит от инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения курса валют в меньшей степени влияет на инфляцию, чем другие факторы
Изменения курса валют в меньшей степени влияет на инфляцию, чем другие факторы Фото:

Несмотря на снижение курса доллара, россияне не увидели снижения цен в магазинах, потому что у курса и инфляции нет прямой связи. Об этом рассказал экономист Николай Кульбака.

«Потому что связь между валютным курсом и инфляцией в России очень не прямая и короткие изменения валютного курса на цены повлиять не могут. Во-первых, даже если вы берете импортный товар на полки магазина, этот импортный товар надо привезти от границы в Россию, его надо растаможить, его надо упаковать, положить и продать. Поэтому реально получается что та цена, которая закладывается в товар при обретении за границей, она составляет не очень большую часть той цены, которая есть на полках», — рассказал экономист телеканалу 360.ru

Кроме того, отметил Кульбака, товары закупаются заранее, и сегодняшние цены формируются на основе сделок, заключённых несколько месяцев назад. Также на рост стоимости продукции внутри страны влияет не валютный курс, а внутренние издержки: рост зарплат, налоги и прочие экономические факторы.

Несмотря на инфляцию, в России можно заметить  рекордный рост зарплат. Также возможно понижение цен на иномарки из-за укрепления рубля и ожидания возвращения западных компаний.

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Несмотря на снижение курса доллара, россияне не увидели снижения цен в магазинах, потому что у курса и инфляции нет прямой связи. Об этом рассказал экономист Николай Кульбака. «Потому что связь между валютным курсом и инфляцией в России очень не прямая и короткие изменения валютного курса на цены повлиять не могут. Во-первых, даже если вы берете импортный товар на полки магазина, этот импортный товар надо привезти от границы в Россию, его надо растаможить, его надо упаковать, положить и продать. Поэтому реально получается что та цена, которая закладывается в товар при обретении за границей, она составляет не очень большую часть той цены, которая есть на полках», — рассказал экономист телеканалу 360.ru Кроме того, отметил Кульбака, товары закупаются заранее, и сегодняшние цены формируются на основе сделок, заключённых несколько месяцев назад. Также на рост стоимости продукции внутри страны влияет не валютный курс, а внутренние издержки: рост зарплат, налоги и прочие экономические факторы. Несмотря на инфляцию, в России можно заметить  рекордный рост зарплат. Также возможно понижение цен на иномарки из-за укрепления рубля и ожидания возвращения западных компаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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