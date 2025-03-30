В США задумались о кардинальном решении в отношениях с Россией

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность пересмотра стратегии в отношении России после завершения украинского конфликта. Основной акцент предлагается сделать на развитии экономических связей. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
«Возможность окончания конфликта на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений», — пишет издание. Там отметили, что новая стратегия предполагает приоритет экономического сотрудничества над оказанием давления.
По информации издания, президент США Дональд Трамп готов пересмотреть американскую внешнюю политику в направлении налаживания отношений с РФ. Он может искать пути экономического сотрудничества с Москвой, которое окажется выгодным для американского бизнеса и способствует созданию более мирной обстановки в Европе.
Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что Россия разработала стратегический подход, чтобы оценить, до какой степени Трамп может пойти в оказании давления на Европу для ослабления санкций. В качестве одного из условий для заключения перемирия в Черном море Россия выдвинула требование о восстановлении доступа Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT, передает RT.
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