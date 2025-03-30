Власти в Мьянме обратились с чрезвычайной просьбой к российским спасателям

МЧС РФ: 120 спасателей из России прибыли в Мьянму и приступили к работе
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В Мьянму прибыли международные спасательные группы из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда
В Мьянму прибыли международные спасательные группы из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда Фото:
новость из сюжета
Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

Власти Мьянмы, пострадавшей от сильного землетрясения, обратились за помощью к России. В страну прибыла группа из 120 российских специалистов, включая спасателей, врачей и кинологов. Об этом ТАСС сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

«Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей», — заявил Воронцов в беседе с ТАСС. По его словам, Министерство по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) направило в Мьянму группу из 120 человек, включая спасателей, медицинских работников и кинологов. Сегодня на территорию Мьянмы был доставлен аэромобильный госпиталь на борту самолета МЧС.

Кроме того, мьянмский телеканал Myanmar TV сообщает о прибытии в страну международных спасательных групп из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда. Команды будут осуществлять деятельность в районах, наиболее пострадавших от недавнего землетрясения. Особое внимание будет уделено городу Мандалай.

Ранее транспортный самолет Вооруженных сил Республики Беларусь отправился в Мьянму для того, чтобы доставить туда белорусский спасательный отряд МЧС. Специальный отряд «ЗУБР» включает в себя 66 спасателя, а также четыре собаки-поисковика и четыре единицы спецтехники с необходимым оборудованием, передает RT.

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Власти Мьянмы, пострадавшей от сильного землетрясения, обратились за помощью к России. В страну прибыла группа из 120 российских специалистов, включая спасателей, врачей и кинологов. Об этом ТАСС сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов. «Местные власти очень активно участвуют в работе, им очень нужна помощь российских спасателей», — заявил Воронцов в беседе с ТАСС. По его словам, Министерство по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) направило в Мьянму группу из 120 человек, включая спасателей, медицинских работников и кинологов. Сегодня на территорию Мьянмы был доставлен аэромобильный госпиталь на борту самолета МЧС. Кроме того, мьянмский телеканал Myanmar TV сообщает о прибытии в страну международных спасательных групп из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда. Команды будут осуществлять деятельность в районах, наиболее пострадавших от недавнего землетрясения. Особое внимание будет уделено городу Мандалай. Ранее транспортный самолет Вооруженных сил Республики Беларусь отправился в Мьянму для того, чтобы доставить туда белорусский спасательный отряд МЧС. Специальный отряд «ЗУБР» включает в себя 66 спасателя, а также четыре собаки-поисковика и четыре единицы спецтехники с необходимым оборудованием, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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