20 августа 2020
19 августа 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 21 августа. О чем Махонин говорил с полпредом президента, в регионе сняли часть ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Дмитрий Махонин, комаров игорь
Полпред Игорь Комаров проверил готовность края к выборам главы региона Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бани и сауны откроются в крае — представитель президента пообщался с Махониным — власти обсудили с перевозчиками новые контракты — документы на участие в программе «Молодая семья» можно будет подать в упрощенном режиме. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 21 августа — в обзоре URA.RU:

В регионе разрешили работать баням и саунам

  • В Пермском крае разрешают работать баням и саунам. Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией провел новое заседание, где решили снять часть ограничений. Также с 1 сентября предлагается возобновить работы театров, концертных организаций, кинотеатров.

Полпред президента провел встречу с врио губернатора

  • Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел встречу с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Они обсудили предстоящие выборы главы региона. В целом Комаров оценил обстановку в крае как стабильную.

В Перми обсудили пассажирские перевозки

  • Круглый стол рабочей группы по пассажирским перевозкам прошел в Перми. Представители городской администрации, Пермской городской думы и предприниматели обсудили реформу муниципального общественного транспорта, в частности ужесточение требований к перевозчикам, которые введут на новые контракты. Сейчас по 28 автобусным маршрутам действуют краткосрочные контракты на 6 месяцев, срок действия которых истекает до конца 2020 года.

Пермякам упростят получение услуг в МФЦ

  • В Перми хотят упростить подачу документов на участие в программе «Молодая семья». Администрация города направила в МФЦ проект дополнительного соглашения, согласно которому, можно будет подать документы в офисах «Мои документы».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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