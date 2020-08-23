Глава Курганской области Вадим Шумков, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов снизили свои позиции в рейтинге устойчивости руководителей субъектов РФ, который готовит холдинг «Минченко Консалтинг». Свежее исследование презентовано сегодня, и оценивает положение губернаторов за прошедшие полгода.
Шумков потерял два пункта по сравнению с февральским рейтингом (17 баллов против 19) из-за непопулярных жестких мер во время противодействия COVID-19. «Например — временный запрет продажи алкоголя в регионе», — сказано в отчете. Из-за этого Шумков вышел из «зеленой» зоны, где находятся главы с высоким уровнем устойчивости, в «желтую». Паслер пострадал (14 баллов вместо 16) из-за региональных конфликтов, Махонин получил 11 баллов вместо 13, Артюхов — 17 баллов (в феврале было 19). Глава Ямала остался в «зеленой» зоне.
Губернатор Тюменской области Александр Моор (15 баллов), глава Челябинской области Алексей Текслер (15 баллов), глава ХМАО Наталья Комарова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров остались в «желтой зоне» средней устойчивости с 15 баллами. Глава Омской области Александр Бурков (13 баллов) и глава Магаданской области Сергей Носов (11 баллов) позиций в «желтой зоне» не поменяли.
Лидерами очередного исследования стали глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Мэр Москвы Сергей Собянин опустился с первой позиции ниже — на 3-5 места, где также находятся губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Севастополя Михаил Развозжаев. Это связано с внутриэлитными противоречиями в Москве на фоне жестких мер самоизоляции во время распространения COVID-19.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.