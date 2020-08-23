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В Тюмени резко снизилось число выздоравливающих от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Число выздоровевших от короновируса снизилось до пяти человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Такую информацию приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на два случая меньше, чем днем ранее. Это самый низкий показатель за последние два месяца. При этом число выздоровевших за сутки — всего пять человек, что также является рекордно низким показателем.

«Тюменская область — 48 [зараженных]» — приводится в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе был зафиксирован у 7428 тюменцев. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

В течение последних суток вылечились от коронавируса на десять меньше, чем раньше — пять случаев. Это рекордно низкое число выздоровевших — последний раз такие показатели фиксировались в самом начале пандемии, в апреле. Коэффициент заболеваемости коронавирусом RT остается на уровне 0,9.

Ранее URA.RU сообщало, что с 20 августа в Тюменской области открыли детские сады, а с 1 сентября планируется запустить работу театров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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