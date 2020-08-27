Глава Минтранса России получил еще одну должность

Евгений Дитрих переизбран председателем совета директоров «Аэрофлота» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих стал председателем совета директоров «Аэрофлота». Об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«Избрать председателем совета директоров ПАО „Аэрофлот — российские авиалинии“ члена совета директоров общества Дитриха», — приводит слова из сообщения авиаперевозчика ТАСС. Отмечается, что глава Минтранса РФ был переизбран на этот пост.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2020 года «Аэрофлот» снизил перевозки пассажиров на 54,2%, передает «Национальная служба новостей». Тем не менее, в компании рассчитывают на возобновление полетов в страны Европейского союза до конца года, пишет агентство Nation News.

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