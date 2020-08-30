Дело соратников экс-губернатора Юревича рассмотрят в Челябинске

Уголовное дело депутата Госдумы РФ, челябинца Вадима Белоусова и бывшего главбуха ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой рассмотрит Челябинский областной суд. Об этом сообщили URA.RU в Генпрокуратуре РФ.
«После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений материалы будут переданы в Челябинский областной суд для рассмотрения дела по существу», — сообщили URA.RU в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ. По данным URA.RU, Белоусов и Бутакова соответствующих бумаг еще не получили. Юлия Бобылева, официальный представитель Белоусова, сообщила корреспонденту URA.RU, что семья обвиняемого приняла решение не комментировать уголовное дело.
«По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и прочими лицами получили взятку на общую сумму более трех миллиардов рублей от представителей дорожно-строительного холдинга за покровительство входящим в него предприятиям. Деньги передавались в Москве и Челябинске», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Белоусов и Бутакова обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С депутата сняли неприкосновенность, чтобы привлечь к ответственности. Юревич, объявленный в международный розыск, сейчас предположительно находится в Лондоне.
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