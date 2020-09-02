Алексей Щербаков всю съемку провел в экипировке ХК «Югра» Фото: скриншот Youtube-канала Labelcom

Известный российский комик Алексей Щербаков снялся в очередном выпуске шоу «Что было дальше» в спортивной форме хоккейного клуба «Югра». Сама запись доступна на Youtube-канале проекта.

Гостями свежего выпуска стал музыкант Михаил Шуфутинский и комик Алексей Смирнов. Щербаков в роли одного из ведущих шоу появился в кадре в игровом свитере ХК «Югра» с автографами спортсменов.

Пресс-атташе хоккейной команды «Югра» Петр Ермаков в разговоре с журналистом агентства пояснил, что фирменная экипировка была вручена Щербакову во время его концерта в Ханты-Мансийске. «Это было в январе, когда он приезжал в Ханты-Мансийск. Многие из игроков команды являются поклонниками его творчества. После концерта ребятам удалось с ним немного пообщаться и передать такой подарок. Но мы не ожидали, что он наденет „сетку“ на запись программы», — поделился Ермаков. Он также выразил надежду, что это событие прибавит интереса зрительской аудитории к хоккейному клубу «Югра».

Ранее URA.RU сообщало, что во время гастрольного тура Щербакова по ХМАО интервью с ним записывал известный блогер Юрий Дудь. Комик во время пребывания в Нижневартовске поведал о суммах гонораров за концерт.

Игроки хоккейного клуба «Югра» оказались поклонниками комика Алексея Щербакова Фото: официальный сайт ХК «Югра»