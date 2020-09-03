03 сентября 2020
02 сентября 2020

Глава антимонопольной службы России впервые едет в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артемьев впервые посетит Пермский край Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны детали визита в Пермь главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Бывший начальник пермского губернатора Дмитрия Махонина впервые посетит регион в пятницу, 4 сентября, где подпишет соглашение о сотрудничестве c краевым правительством. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Программа визита Игоря Артемьева в Пермский край включает в себя совещание по вопросам тарифного регулирования, совещание по вопросам реформирования ГУП и МУП и сотрудничества в товарно-сырьевой сфере, подписание соглашения «О взаимодействии между ФАС и правительством Пермского края», — указали в пресс-службе ФАС РФ.

Кроме того, Артемьев проведет встречу с коллективом пермского УФАС. Предполагается также, что он поприсутствует на финале Кубка губернатора по регби. До назначения на пост врио губернатора края Махонин работал под руководством Артемьева. С января 2013 года по февраль 2020-го он занимал в ФАС должность начальника управления контроля ТЭК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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