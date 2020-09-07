В РФ силовиков ограничили в действиях против бизнесменов

В России утвердили новые правила расследования уголовных дел в отношении бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России появился документ, который регламентирует расследование уголовных дел в отношении бизнесменов. Свои подписи под ним поставили генпрокурор Игорь Краснов, председатель СКР Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФТС Владимир Булавин.

«В частности, говорится в нем, проведение оперативно-разыскных мероприятий недопустимо, если они приведут к вмешательству в гражданско-правовые отношения. Кроме того, изъятие оригиналов документов и носителей информации, касающихся хозяйственной деятельности, возможно только в тех случаях, когда они непосредственно подлежат исследованию в рамках доследственной проверки или при возбуждении уголовного дела», — пишет газета « Коммерсант» .

Причем даже в этом случае правоохранители обязаны предоставить компании возможность отксерокопировать изъятые документы. Если оснований для изъятия нет, оперативники и дознаватели должны ограничиться получением копий интересующих их сведений. Изымать предметы, не относящиеся к проверке, запрещено. Такое же правило распространяется на предметы или документы, которые относятся к ведению бизнеса и принадлежат лицам, не являющимся подозреваемыми или обвиняемыми. Исключение — документы, которые могут являться доказательствами по уголовному делу.

Еще в документе подчеркивается необходимость соблюдения требований по части избрания меры пресечения. Если речь идет о преступлении, связанного только с предпринимательской деятельностью, арест не предусмотрен. Руководству ведомств поручено следить за тем, чтобы их подчиненные не обращались в суд с просьбой о заключении под стражу без конкретных на то оснований.

Органы прокуратуры теперь будут обязаны выявлять случаи повторных проверок одних и тех же компаний, что может свидетельствовать о противоправных действиях силовиков. Также им необходимо «незамедлительно реагировать» на жалобы предпринимателей, касающиеся проведения процессуальных действий. Подобные ситуации можно разрешить путем передачи материалов расследования из одного следственного органа в другой. Если срок расследования уголовного дела превышает 12 месяцев, прокуроры должны будут доложить об этом в центральный аппарат Генпрокуратуры