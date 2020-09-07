О нарушениях при оформлении контрактов заявил еще один военнослужащий (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заявление контрактника из Челябинской области Ильи Ленкова, что его не отпускают из армии после окончания срока службы, не соответствует действительности, сообщили URA.RU в пресс-службе Западного военного округа. Сам солдат заявил, что после обращения в СМИ его отправляют на гауптвахту.

«В рапорте военнослужащего с просьбой о заключении с ним контракта о прохождении военной службы отсутствует просьба засчитать время военной службы по призыву в срок действия контракта. При заключении контракта о прохождении военной службы, военнослужащим был получен второй экземпляр подписанного им документа с указанием сроков службы», — говорится в ответе, подписанном врио начальника пресс-службы ЗВО майором Дмитрием Шепелявцевым.

«Меня уже вызвал командир части и сообщил, что приказал оформить меня на гауптвахту. При этом он показал мне рапорт от моего имени, где указан трехмесячный испытательный срок. Но я его не писал и не подписывал», — сказал URA.RU сам контрактник. В момент подготовки новости в URA.RU обратился сослуживец Ленкова, Алексей Загоруйко. Он заявил, что оказался в той же ситуации. В пресс-службу ЗВО отправлен новый запрос.

Ленков служит в 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 02511), дислоцированной в поселке Каменка Ленинградской области. Как он заявил URA.RU, после четырех месяцев срочной службы ему предложили написать рапорт о переходе на контракт. Солдат утверждает, что он просил зачесть ему «срочку», командование настаивает на обратном.