Владимир Путин не будет принимать участие в работе нефтегазового форума в Тобольске
Глава России не собирается приезжать на нефтегазовый форум — в области найдены «мертвые души» — в школе Ишима кадеты устроили «захват заложников» и напугали детей — в тюменской гимназии умер ученик. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:
Путин не приедет в Тобольск
- Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в работе тюменского нефтегазового форума, который пройдет в Тобольске. Ранее организаторы заявляли о том, что глава государства приедет на мероприятие.
В регионе обнаружили несуществующих избирателей
- В поселке Богандинском в списки избирателей попали жильцы семи несуществующих домов. Всего было найдено 17 вымышленных жителей поселка с правом голоса.
В Ишимской школе прошли скандальные противотеррористические «учения»
- В школе №2 города Ишима произошел скандал из-за урока, на котором кадеты в камуфляже «взяли в заложники» учеников пятого класса. Мужчины, переодетые в террористов, хватали детей за головы и заставляли их смотреть в пол, что очень смутило учеников.
- Позже глава региона Александр Моор поручил департаменту образования разобраться с ситуацией в ишимской школе.
Ученик скончался на уроке физкультуры
- В тюменской гимназии №12 ученик 11 класса умер на уроке физкультуры. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
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