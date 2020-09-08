08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 9 сентября. Путин отказался от визита в Тобольск, в тюменской школе погиб ученик

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский нефтегазовый форум. Тюмень, тюменский нефтегазовый форум
Владимир Путин не будет принимать участие в работе нефтегазового форума в Тобольске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава России не собирается приезжать на нефтегазовый форум — в области найдены «мертвые души» — в школе Ишима кадеты устроили «захват заложников» и напугали детей — в тюменской гимназии умер ученик. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Путин не приедет в Тобольск

В регионе обнаружили несуществующих избирателей

В Ишимской школе прошли скандальные противотеррористические «учения»

Ученик скончался на уроке физкультуры

  • В тюменской гимназии №12 ученик 11 класса умер на уроке физкультуры. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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