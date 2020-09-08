В аэропорту Перми может появиться передвижной пункт для сдачи тестов на COVID-19 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Махонин занял третье место в рейтинге эффективности продвижения в соцсетях — в аэропорту Перми можно будет оперативно сдать тест на коронавирус — всех глав муниципалитетов вызвали к губернатору — в Чайковском незаконно начали использовать полигон ТБО. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава края вошел в топ-3

Врио губернатора Дмитрий Махонин занял 3 место в рейтинге «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов. Выпуск II».

В пермском аэропорту установят мобильный COVID-пункт

Роспотребнадзор собирается установить мобильный пункт сбора тестов на COVID-19 в аэропорту Перми. Это позволит пермякам сдавать анализы сразу по прилету из-за границы.

Местных чиновников вызвали на беседы перед выборами

Всех глав муниципалитетов региона вызывали в краевой избирком и администрацию губернатора. Им разъясняли правила поведения властей во время выборов.

В пермском городе начали использовать закрытый полигон ТБО

В Чайковском бытовые отходы начали свозить на мусорный полигон, закрытый несколько лет назад. По словам экоактивистов, свалка находится в нескольких метрах от жилых домов в черте города.