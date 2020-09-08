08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 9 сентября. Махонин вошел в топ-3 российских губернаторов, в аэропорту устроят мобильный пункт тестирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, большое савино, международный аэропорт пермь
В аэропорту Перми может появиться передвижной пункт для сдачи тестов на COVID-19 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Махонин занял третье место в рейтинге эффективности продвижения в соцсетях — в аэропорту Перми можно будет оперативно сдать тест на коронавирус — всех глав муниципалитетов вызвали к губернатору — в Чайковском незаконно начали использовать полигон ТБО. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Глава края вошел в топ-3

  • Врио губернатора Дмитрий Махонин занял 3 место в рейтинге «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов. Выпуск II».

В пермском аэропорту установят мобильный COVID-пункт

Местных чиновников вызвали на беседы перед выборами

В пермском городе начали использовать закрытый полигон ТБО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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