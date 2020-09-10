10 сентября 2020
09 сентября 2020

В Пермском крае почти не осталось ограничений из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, набережная закрыта пермь
Оперштаб смягчил карантин Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае сняты практически все ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. Сегодня краевой оперштаб разрешил работу детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах, в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Оперштаб […] принял решение о возобновлении работы детских игровых комнат и фуд-кортов на территории ТЦ», — указано на сайте губернатора края. При этом уточняется, что работа детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, расположенных в ТЦ, и иных развлекательных и досуговых учреждений, запрещена. Также на две недели продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Посетители и сотрудники торговых центров должны соблюдать меры предосторожности, а столы в фуд-кортах должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. В ходе заседания оперштаба глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев заявил, что «эпидемическая обстановка в регионе остается напряженной».

Ранее в Пермском крае разрешили работу театров, кинотеатров, домов культуры и концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек. По данным краевого минздрава, за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заразившихся инфекцией достигло 8 511 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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