Мэр Челябинска отменила главный банкет года

В связи с пандемией коронавируса из программы Дня города в Челябинске исключен традиционный банкет, на который собиралась деловая и политическая элита областного центра, сообщили URA.RU в мэрии города. Также в ходе мероприятия вручались свидетельства новым почетным гражданам Челябинска.
«Торжественного приема из-за связанных с COVID ограничений решено не проводить. Глава города Наталья Котова вручит диплом о признании почетным жителем Челябинска скульптору Вардкесу Авакяну, лично приехав в его мастерскую. Экс-глава ГУ МВД по области, генерал-лейтенант милиции в отставке Юрий Луконин получит диплом в ходе торжественного построения гарнизона полиции. Даты уточняются», — рассказал URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
Торжественный прием, который проводит мэр по случаю Дня города, считается одним из главных событий для челябинских элит. В ресторан, где проводят прием, приглашают всех депутатов гордумы, глав районов и спикеров райсоветов, директоров предприятий и представителей бизнеса. Во время приема чествуют новых почетных граждан. В 2019 году банкет проводился в ресторане отеля «Малахит», на него пригласили губернатора Алексея Текслера с супругой Ириной.
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