06 сентября 2020
05 сентября 2020
04 сентября 2020

Мэр Челябинска отменила главный банкет года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественный прием в честь Дня города. Челябинск, аристов александр, котова наталья
Традиционно прием собирал «сливки» челябинской элиты (на фото Наталья Котова и Александр Аристов) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В связи с пандемией коронавируса из программы Дня города в Челябинске исключен традиционный банкет, на который собиралась деловая и политическая элита областного центра, сообщили URA.RU в мэрии города. Также в ходе мероприятия вручались свидетельства новым почетным гражданам Челябинска.

«Торжественного приема из-за связанных с COVID ограничений решено не проводить. Глава города Наталья Котова вручит диплом о признании почетным жителем Челябинска скульптору Вардкесу Авакяну, лично приехав в его мастерскую. Экс-глава ГУ МВД по области, генерал-лейтенант милиции в отставке Юрий Луконин получит диплом в ходе торжественного построения гарнизона полиции. Даты уточняются», — рассказал URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Торжественный прием, который проводит мэр по случаю Дня города, считается одним из главных событий для челябинских элит. В ресторан, где проводят прием, приглашают всех депутатов гордумы, глав районов и спикеров райсоветов, директоров предприятий и представителей бизнеса. Во время приема чествуют новых почетных граждан. В 2019 году банкет проводился в ресторане отеля «Малахит», на него пригласили губернатора Алексея Текслера с супругой Ириной.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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