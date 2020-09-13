Работникам избиркома в ХМАО на выборах пришлось ходить с рулеткой

В ТИК ХМАО назвали выборы спокойными и чистыми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В избирательную комиссию ХМАО в единый день голосования поступило несколько жалоб. Больше других отметились две территории: Радужный и Советский. Ни одна из жалоб не привела к снятию кандидатов, но обращения добавили работы членам участковых комиссий.

«Из Радужного жалоба пришла, что билборд одного из кандидатов находится ближе 50 метров от избирательного участка. В итоге сходили с рулеткой, мерили. Установили, что расстояние 47 метров, потребовали билборд перенести», — рассказал URA.RU председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Два других случая произошли в Советском, где одновременно прошли выборы главы городского поселения и депутатов. Кандидат в главы Антон Пантин в день голосования разместил в соцсети призыв приходить на выборы и голосовать за себя. Проиллюстрировал он сообщение фотографией бюллетеня с отметкой напротив своей фамилии и словами «ЗА» Пантина Антона — №7 в бюллетене!!! Порядок! Развитие! Результат!» (пост из Instagram позже был удален, но у URA.RU есть его копия). Также в Советском один из кандидатов в депутаты Анна Максимова сфотографировала свой бюллетень с отметкой напротив своей фамилии и разместила в своих соцсетях, но обошлась без призывов. Тем не менее, жалоба на этот счет в избирком поступила, но там не нашли в этом случае криминала. В целом в избиркоме ХМАО назвали прошедшие выборы «нормальными».

Ранее URA.RU писало, что больше половины избирателей ХМАО не пришли на местные выборы. Явка составила чуть более 30%. Активней всего голосовали жители Белоярского района.