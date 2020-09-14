Найден виновник провала коммунистов на выборах в ХМАО

Алексея Савинцева обвинили в популизме и повторении старых вводных, в которые мало кто верит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ответственность за провал коммунистов на выборах в Советском лежит на главе окружкома КПРФ Алексее Савинцеве. Такое мнение высказал URA.RU информированный участник выборного процесса на условиях анонимности.

«То, что власть плохая, что район плохой, он [Савинцев] говорил на каждых выборах. Он [постоянно] ругает районную власть. Людям просто надоело, он ничего нового принести не может. Плюс он набрал в команду одиозных личностей», — считает один из источников агентства.

По итогам выборов в Советском, в думу прошли только четверо коммунистов из 14 кандидатов. Там же сменился и глава. Вместо Александра Жукова, которого считают прокоммунистически настроенным мэром, Советским будет руководить «единоросс» Александр Кулагин. Проигрыш Жукова наблюдатель связал с провальной избирательной кампанией. Сам Жуков считает, что во время предвыборной работы он «донес все, что хотел», и поблагодарил всех за поддержку (Жукова поддержали менее 20% избирателей). В КПРФ отказались официально комментировать итоги выборов.

Ранее URA.RU писало, что больше половины избирателей ХМАО не пришли на выборы в единый день голосования, явка составила чуть более 30%. Самыми активными оказались жители Белоярского района. Всего в ХМАО прошли 13 избирательных кампаний.