23 сентября 2020

В России хотят ввести новые льготы для беременных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинск, женщина, беременная, беременность
Для беременных хотят выделять специальные места на парковке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На парковках следует выделять специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок до шести лет. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо направлено на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

«Трудности возникают у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм», — цитирует содержание письма RT. Также в обращении Сухарев отметил, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста тоже могут тратить значительное время на поиск парковочного места. При этом продолжительное пребывание ребенка в автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие. Депутат предложил выделять беременным женщинам и многодетным семьям парковочные места, аналогичные инвалидным по своим размерным характеристикам.

Ранее стало известно, что в России из федерального бюджета регионам выделят субвенции на выплаты беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей таких военнослужащих. Единовременное пособие беременным женам призывников полагается в размере 28 511 рублей, ежемесячное пособие на ребенка — 12 219 рублей в месяц.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...