В России хотят ввести новые льготы для беременных

На парковках следует выделять специальные места для беременных, а также многодетных семей, где есть хотя бы один ребенок до шести лет. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо направлено на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова.
«Трудности возникают у будущих мам, когда привычный процесс поиска парковочного места перерастает в непростую задачу и оказывает колоссальную физическую и психологическую нагрузку на женский организм», — цитирует содержание письма RT. Также в обращении Сухарев отметил, что многодетные родители с детьми дошкольного возраста тоже могут тратить значительное время на поиск парковочного места. При этом продолжительное пребывание ребенка в автокресле оказывает негативное воздействие на его развитие. Депутат предложил выделять беременным женщинам и многодетным семьям парковочные места, аналогичные инвалидным по своим размерным характеристикам.
Ранее стало известно, что в России из федерального бюджета регионам выделят субвенции на выплаты беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей таких военнослужащих. Единовременное пособие беременным женам призывников полагается в размере 28 511 рублей, ежемесячное пособие на ребенка — 12 219 рублей в месяц.
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