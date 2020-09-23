В Челябинске завели дело о воровстве денег нацпроекта

Челябинские силовики возбудили уголовное дело о воровстве денег нацпроекта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинские силовики возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных денег при реконструкции Детского парка им. В.В. Терешковой в Тракторозаводском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По версии следствия, подрядчик представил документы на невыполненные работы, чиновники подписали их и перечислили деньги, сообщила URA.RU пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Мамаева.

«Администрация района заключила контракт на благоустройство парка в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“. Заказчик принял акты работ, факт производства которых в ходе проверки не подтвердился. Однако они оплачены в полном объеме. Ущерб составил свыше 520 тыс. рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения в СЧ СУ УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств», — сказала собеседница.

Подрядчиком работ является ООО «Паритет» Бориса Юсупова. Контракт был заключен на 26 млн рублей. Скандал с уголовным делом стал одной из причин увольнения главы района Галины Гавриловой. Однако ответственным из чиновников был признан первый замглавы района, который получил за это выговор.

Нарушение вскрыло Главное контрольное управление региона (ГКУ) по итогам проверки, которая проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. Материалы передали в прокуратуру, и уже надзорное ведомство инициировало возбуждение уголовного дела.